İskilip Belediyesi’nin Belediyeler Birliği’nden destek alması için girişimde bulunuldu.

İSKİLİP’E HEMŞEHRİ DESTEĞİ

İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Fikret Kısar ve Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Belediyeler Birliği Eğitmeni hemşehrimiz Nihat Yıldız, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret etti. Ankara’da Keçiören ve Mamak Belediye Yardımcılığı deneyimleri bulunan Yıldız, Belediyeler Birliğinde İskilip’e destek olacağını söyledi.

GAZİ OSMAN PAŞA’NIN YAVERİ İSKİLİPLİ

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip OSB sürecini belediye ile birlikte yürüttüklerini belirterek,” “İskilip Belediyesi’ne diğer konularda desteğimiz tamdır, konu İskilip ise gerisi teferruattır. 2 yıl önce Akşemseddin ve İskilipliler Paneli’nde oturum başkanı olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Bey, Çağıl ailesini anlatmıştı, biz de Hamit-Ziya Çağıl ve eserlerini anlattıktan sonra ailenin talebini iletmiştim.

YAVERİN KABRİ ANIT MEZAR OLUYOR

1984’de Temenne Park yapılırken Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’nın İskilipli yaveri Mehmet Hilmi Bey’in ilçede bulunan kabri kaybolmuştu. Yeni başkana konuyu aktardık. Parkın karşısındaki Gülbaba Mezarlığı köşesine hemen evlerinin alt kısmına masraflar ailece karşılanıp anıt mezar yapılmasını talep ettik. Başkan Çizikçi ivedilikle konunun takipçisi olacağını söyleyip, tarihimize sahip çıkacağı sözünü verdi.”dedi.

Gazi Osman Paşa’nın yaverinin oğlu Mehmet Münir Çağıl’ın 1 ve 3. Osmanlı Meclisi Mebusan akabinde ise TBMM’de Çorum Milletvekili olduğunu hatırlatan Kısar, şöyle devam etti:

ATATÜRK DÖNEMİ ENCÜMEN REİSİ

“İskilipli yaverin Atatürk ün Adalet Encümen Reisi olduğu meclis kayıtlarında mevcuttur, belgeleri verdim. Tanay hocam kitabını çıkaracak. Münir bey Çorum’la beraber İskilip’e İlkokul akabinde ortaokul açtıran kişidir. İskilip’te okuma oranının yüksekliği buna bağlanıyor. Münir bey Ulu Cami’nin açılışında halıları ve ortadaki tarihi avizeyi de hediye ediyor.

İSKİLİP’TE OKUMA ORANI NİYE YÜKSEK?

Aile İskilip Yavu köyüne babaları A. Hamid Çağıl adına ilköğretim okulu yaptırdı. A Hamid Çağıl 1951 de İYC’nin ilk kurucularından olup ilk mütevellisidir. On binlerce öğrenci burs ve yurt imkanından faydalandı.

TAŞ MEKTEP İÇİN YENİ PLAN

Orta hasarlı kütüphanenin tarihi taş mektebe taşınabilmesi için Kültür Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı’dan randevu aldık. Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ile ziyarete gitmek istiyoruz. Başkan Çizikçi, yıkılacak orta hasarlı bina için plan tadilatı yapacak. Cami bahçesi ile birleştirilerek külliye haline getirilecek ve park yapılacak.”