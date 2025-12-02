Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Samsun’da yapılan AK Parti Yerel Yönetimler toplantısına katıldı.

Başkan İsbir, Ortaköy’ün sorun ve ihtiyaçlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ile Bakanlıkların temsilcilerine iletti.

Ortaköy’ün içme suyu, Çorum-Ortaköy yol güzergahı ve gelir kaynaklarının yetersizliğinden bahseden İsbir, halkın mağdur olduğunu belirtti.

Nüfusu az ve geliri sadece İller Bankasından gelen ödenek olan belediyelerin gelir kaynaklarının artırılması konusuna değinen Başkan İsbir, bu durumdaki belediyelerde elektrik üretimi yaparak gelir kaynağı sağlanabileceği fikrini sundu.