Özgür-Der Çorum Temsilciliği 2025-2026 programları kapsamında seminerine devam ediyor.

Seminerin bu seferki konuşmacıları Raif Korkmaz ve Ömer İslam oldular.

Konuşmacılar, "Modern Dünya, Gazze Özelinde Yerel Dinamikler" başlıklı sunum yaptılar.

İlk konuşmayı yapan Raif Korkmaz, 1947’den günümüze Filistin’in işgalini görseller eşliğinde anlatarak, tarihi arka planı ve yaşanmışlıklar hakkında bilgiler verdi. Siyonizm’in sadece Filistin içinde değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunun altını çizen Korkmaz, ölçüsü olmayan ve hiç bir hukuk tanımayan işgalcilerle barışın ve iki devletli bir çözümün mümkün olmayacağını vurguladı.

Batılı hayat tarzının, tüm insanları kendi gibi düşünmeye, kendi gibi hissetmeye, inanmaya ve kendi gibi yaşamaya zorladığını hatırlatarak sözlerine başlayan Ömer İslam, modernizmin insanlığın ulaşmış olduğu en ideal yaşam tarzı olduğu yalanına tüm dünyayı inandırdığını belirtti.

Tarihi keşifler ve istila politikaları, kölelik ve ticaret üçgeni ile kurdukları sistemin tarihi hakkında bilgi veren İslam, “Dünyanın batı Avrupalılar tarafından yağmalanması ve söz konusu halkların kendi kendilerine yeterli olmaktan çıkarılması, kültürlerinin tahrip edilmesi, emperyalist güçler ve onların sözcüleri tarafından uygarlaştırma misyonu olarak sunuldu. Bugün karşı karşıya olduğumuz çevresel felaketler, Afrika’daki açlık, Irak işgali, Filistin’de yaşanan zulüm tüm bunlar tamamen batılı değerlerin ve batı modernizminin insanlığa bir armağanıdır. Böyle bir dünya düzeninde bu dev şirketlerin beslediği, başta ABD ve İngiltere’nin siyasi ve askeri destek verdiği, ulus devletlerin sessiz kaldığı modernliğin şımarık çocuğu İsrail azgınlığını sürdürmektedir. İsrail’in Gazze kuşatması ve Ortadoğu tecavüzlerinin sona ermesi insanlığın Batı modernliğinin kuşatmasını kırmasına bağlıdır” dedi.

Program soru-cevap bölümü ve dinleyicilerinde katkılarıyla sona erdi.

