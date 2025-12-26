Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir Çitlekçi’ye ziyaret gerçekleştirdi. Başkan İsbir yaptığı ziyarette Çitlekçi fabrika sahibi Abdullah Tunç ile görüştü.

Başkan İsbir ülke ekonomisine katkı sağlayan Abdullah Tunç ve ailesine teşekkür etti.

Ülkenin böyle büyük fabrika ve işletmelerine ihtiyacının olduğunu kaydeden Başkan İsbir Tunç ailesine başarılar ve kolaylıklar diledi.

Çitlekçi sahibi Abdullah Tunç ise Başkan İsbir’in yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

