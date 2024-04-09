Çorum FK - Kocaelispor maçında taraftarların ilk yarının son bölümündeki sessiz haline isyan eden Başkan Oğuzhan Yalçın protokolden başlayarak tribünlere harekete geçirdi.

Takımın önde olduğu anlarda taraftarların sessiz kalmasına tepki gösteren Başkan Oğuzhan Yalçın ptokol etrafındaki taraftarların bulunduğu bölümlere takımlarına destek olmalarını isteyerek itici güç olmasını istedi.

Başkan Yalçın’ın bu çabası sonucunda protokol önündeki tribünden başlayarak tüm taraftarlar takımlarına destek vermeye başladı.

Bu arada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Onursal Başkan aynı zamanda Sungurlu Belediye Baykanı Muhsin Dere da ayağa kalkarak taraftarlarla birlikte takımlarına destek verdiler.