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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye meclis üyeleri Kıbrıs’a gidiyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yürüttüğü Pile-Yiğitler Yolu Projesi'yle gündeme gelen Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamak ve resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 10-14 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’a gidecek.

Aşgın’a Kıbrıs ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Ünsal Yeter, belediye meclis üyeleri Mücahit Keskinel, İdris Kesgin, Osman Fatih Gümüş, Semra Akyüz Özdağ, Selim Güloğlu, Uğur Soyocak, Nazik Bulut, Erkan Özbal ve Tuncel Gürgen ile birlikte 2 Kıbrıs gazisi eşlik edecek.

Her koşulda Kıbrıs Türklerinin yanında olduklarını belirten Aşgın, belediye meclisi olarak aldıkları bu kardeş şehir kararını çok önemsediklerini ifade ederek;

“Beyarmudu'na, KKTC'ye, kardeşlerimizin yanına gidiyor, kardeşliğin gereğini yapıyor, kardeşliğimizi de törenle resmiyete kavuşturuyoruz. Her şart ve koşulda Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz." dedi