Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile kulüpte çalışan kadın çalışanlara Hatayspor maçı öncesinde çiçek verdi ve Kadınlar Gününü kutladı.

Hatayspor maçı öncesi kulüpte çalışan kadın çalışanları Loca’da misafir eden Başkan Baran Korkmazğlu onlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve ‘Hayatın her alanında olduğu gibi spor camiasında da emekleri, özverileri ve katkılarıyla büyük değer katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz’ dedi.