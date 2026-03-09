Gelişim Liginde Arca Çorum FK cumartesi günü Etimesgutspor deplasmanda U 16 ve U 17 maçlarını farklı kazanarak hata yapmadan haftayı üçer puanla kapattılar.

Gölbaşı Sentetik sahada oynanan ilk maçta Çorum FK ve Etimesguspor U 16 takımları arasındaki maçta Çorum FK rakibi önünde sonuca ilk yarıda gitti. İlk yarıyı Ozan, M. Emin’in ve M. Eren’in bir golü ile 4-0 önde tamamlayan Çorum FK ikinci yarıda daha kontrollü bir futbol oynadı ve M. Emin’in attığı üçüncü golle rakibini 5-0 yenen kırmızı siyahlı takım üç puanla haftayı kapattı.

Çorum FK bu galibiyet ile 17 maçında yedinci galibiyetini alarak 22 puanla yedinci sırada yer alırken Etimesgutspor ise son sırada kaldı.

Günün ikinci maçında ise Çorum FK U 17 takımı Etimesgut Belediyespor karşısında ilk yarıda istediği oyunu ortaya koyamadı. 23. dakikada Doruk’un golü ile 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı takım bu yarıda başka gol bulamadı ve devreyi bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda da Çınar Neşe ile farkı ikiye çıkardıktan sonra son bölümde Furkan ve Emir Alp’in golleri ile skoru 4-0 yapan kırmızı siyahlı takıma ev sahibi takım Muhammet Can ile cevap verdi ve maçtan 4-1 galibiyet ile ayrılan Çorum FK play-off yolundaki avantajını korumayı başardı.

Bu galibiyet ile Çorum FK 17. maçında 13. galibiyetini alarak maç fazlaısı ile liderliğini devam etririrken Etimesut Belediyespor ise dokuzuncu sırada kaldı.

Arca Çorum FK U 16 ve U 17 takımları bu hafta sonu evlerinde Ankara Demirspor’u konuk edecek sonraki hafta Sivasspor deplasmanına çıkarken 4 Nisan’da oynayacağı Eryamanspor maçı ile sezonu tamamlayacaklar.