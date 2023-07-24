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HALİL ÖZTÜRK

Bolu kampında ilk etabın sona ermesinin ardından takım ve transferle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulunan Kulüp Ceo'su Abdulhamit Yıldız; ‘Çorum’da yaptığımız ilk etabın ardından Bolu’da daha çok taktik antrenmanlar ile lige hazırlanıyoruz. Bu etapta yaptığımız iki hazırlık maçında takım olarak ortaya koyduğu performans oldukça umut verici. Kampta eski ve yeni futbolcuların kaynaşmasıda son derece iyi ve çok ortam oluştu’ dedi.

Abdulhamit Yıldız, transferin önemli olmadığını asıl önemli olanın doğru transfer yapmak olduğunu belirterek ‘Görüştüğümüz futbolcular var bugün iki üçü imza atabilir. Bu ligde her oyuncunun oynaması zor. O yüzden çok seçici oluyoruz. Tabiki asıl önemli olan ise bütçenin oluşturulması gerekiyor. Biz transfer görüşmelerini yapıyoruz ve mali boyutunu Oğuzhan Başkana sunuyoruz. Onun onay vermesi halinde transferi imza aşamasına getiriyoruz. Şu anda Başkan sabah akşam para arıyor ve transfer bütçesini oluşturmaya çalışıyor. Oğuzhan başkan bana gaza bas dediği anda bende harekete geçiyorum.

Hocamızın bir stoper, bir orta saha ve birde kanat transferi talebi var. Bunların gerçekleşmesi tamamen maddiyatla ilgili bir durum. Takımın hazırlık maçlarındaki performansı bizleri mutlu etti. İkinci etapta yapacağımız maçlar sonunda belki 2-3 transfer daha yapabiliriz, Taraftarlarımız Oğuzhan Başkan ve Murat Yıldırım takımı aldıktan sonra bu takıma hep sahip çıktılar ve destek verdiler. Ben futbolcu olarak oynadığım zaman da takımlarını hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarlarımız hep bizim arkamızda olsun onlar bize inansınlar bizde onları mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Taraftarlarımız bize güveniyor bizde onları çok seviyoruz. İnşallah lig maçlarında stadımız dolar o coşku ile takım olarak sahada istediğimiz skorları alırız’ dedi.