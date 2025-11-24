Osmancık Belediyespor voleybol takımını başkanlar ve meclis üyeleri zorlu Beşikdüzü deplasmanında yalnız bırakmadılar.

Kadınlar 2. Voleybol Liginde son altı maçını kazanarak büyük bir çıkış yapan Osmancık Belediyespor dün en yakın rakibi Beşikdüzü takımı ile deplasmanda oynadığı maçta Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu, Belediye Meclis üyesi Fatih Eren, Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, Yönetim Kurulu üyesi Cihan Dünya ve Bayram Bostancı ile Sportif Direktör Gökhan Kent takımlarını yalnız bırakmadılar ve galibiyet sevincini onlarla birlikte saloda yaşadılar. Osmancık Belediyespor yönetimi Beşikdüzü deplasmanında takımın her türnü ihtiyacında yanında olan ve hiç yalnız bırakmayan Şal Pazarı Beledie Başkanı Refik Kurukız’a teşekkür etti.