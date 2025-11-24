Kadınlar Voleybol 2. Ligi 14. grupta Osmancık Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor.

Temsilcimiz ligdeki en yakın rakibi Beşikdüzü deplasmanından 3-0 galibiyet ile dönerek üst üste yedinci maçını kazanarak ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Ligde ilk üç haftada iki mağlubiyet bir galibiyet alarak başlayan Osmancık Belediyespor ardından ligde oynadığı altı maçını da kazanarak yakaladığı çıkışı puan durumunda en yakın rakibi konumundaki Beşikdüzü deplasmanına çıktı.

Maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla geçti ve temsilcimiz final bölümünde rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve seti 25-21 alarak zorlu maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sette de rakibi önünde özellikle savunmada etkili bir oyun ortaya koyan ve Beşikdüzü takımına kolay sayı şansı vermeyen Osmancık Belediyespor bu seti de 25-20 alarak durumu 2-0 yaptı ve iyice morallendi.

Üçüncü set çok daha zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Ev sahibi takım maça ortak olmak için bu sette savunmada az hata yaptı ve karşılıklı sayılarla geçen bu setin final bölümünde Osmancık Sultanları tecrübesini konuşturdu ve seti 25-23 maçı da 3-0 alarak ligde üst üste yedinci galibiyeti alarak üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı ve ilk iki mücadelesinde bende varım dedi.

Osmancık Belediyespor bu galibiyet ile 26 puana yükselirken Beşikdüzü takımı ise 18 puanda kaldı.