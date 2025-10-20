Ankara’daki Çorumlular, geleneksel hâle gelen “Pilav Günü” etkinliğinde bir araya geldi.

Sincan Çorumlular Federasyonu (SİNÇOFED) tarafından organize edilen program, 1 Sincan Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi.

ÇORUM EZGİLERİ ANKARA’DA YANKILANDI

Etkinlikte, ünlü sanatçı Ziya Yerli­taş sahne alarak Çorum’a özgü türküleri ve Anadolu ezgilerini seslendirdi. Ayrıca, Seymen Ekibi ve Mehteran Takımı da gösterileriyle programa renk kattı.

Katılımcılara geleneksel pilav ikramı yapılacak etkinlikte, Çorum kültürünü yaşatan el sanatları ve yöresel ürün stantları da yer aldı.

Etkinliğe MHP Çorum Milletvekili Vahiy Kayrıcı, Kırıkkale Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan, Sincan Kaymakamı Levent Kılınç, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Zeki Gül, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda Çorumlu katıldı.