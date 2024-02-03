Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK ligin 21, hafta maçında yarın Ankara’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stad’ında saat 16’da başlayacak maçta iki kırmızı siyahlı takımın maçında Çorum FK hem rakibinden rövanşı almak hemde sıralamada üst sıralara yükselmek için ev sahibi Gençlerbirliği ise play-off potasında yer almak için kazanmak isteyecek.

Ligde son sekiz maçta altı galibiyet ve iki beraberlik alan Ahlatcı Çorum FK bu çıkışı ile girdiği play-dff potası içindeki yerini sağlama almak için Gençlerbirliği deplasmanında puan ve puanlar için mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Göztepe önünde iyi futbolu karşılığında bir puanla yetinen Çorum FK, Başkent’te kazanarak bunu telafi etmek amaçında.Ahlatcı Çorum FK’da sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ile Masis Guluk yarinki maçta forma giyemeyecek.

İlk yarıda üstün oynadığı bir maç sonunda evinde Gençlerbirliği’ne 3-2 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK yarınki maçı kazanarak rakibinden hem de rövanşı almak amacında.

Ankara’da oturan Çorumlular ile Çorum’dan gidecek taraftarların vereceği destek ile Çorum FK başkentte deplasman baskısı yaşamayacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligde iniş çıkışlı bir grafik çiziyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Bodrumspor deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle mağlup olan kırmızı siyahlı takım bu mağlubiyeti evinde kazanarak telafi etmek amacında.

Play-off mücadelesi veren iki takımın bu zorlu maçını İzmir bölgesi tecrübeli hakemlerinden Yiğit Aslan yönetecek.