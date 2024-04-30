Samsun’da yapılan Liseli Gençler 3x3 Basketbol grup birinciliğinde üçüncü olan Başöğretmen Anadolu Lisesi de Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Beden Eğitimi Öğretmeni Aykan Çetin yönetiminde Emin Çınar, Ziya Yiğit Özcan, Tacettin Çatal ve Celaleddin Çelik’den oluşan kadrosu ile Samsun grubunda mücadele etti.

Grup maçlarında altı maç kazanan dördünü kazanan Başöğretmen Anadolu Lisesi takımı grup maçlarını üçüncü olarak tamamlayarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ikinci okul oldu.

Samsun’da yapılan grup birinciliğinde Ada Koleji kız takımı ise finalde kaybederek ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

İki okulumuz İzmir’de yapılacak olan 3x3 Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecekler.