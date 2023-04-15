Çorum FK, deplasmanda Bayburtspor'a konuk oluyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 60 puan toplayan kırmızı siyahlılar küme düşmesi kesinleşen Bayburtspor'a konuk oluyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Ozan, Fatih Selimhan, Muhammed Mustafa ve Berkay forma giyemiyor.

Karşılaşma İzmir bölgesi hakemi Berkay Erdemir'in düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 16: Çorum FK, gole çok yaklaştı. Ferhat Yazgan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü.

DAKİKA 32: Çorum FK, yüzde 100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Erkan Kaş'ın ceza sahası içine ortasında top Eren Aydın'ın önünde kaldı, Eren'in vuruşunu kaleci çıkardı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

⚽ DAKİKA 57: Çorum FK, Gökhan Karadeniz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽ DAKİKA 65: Çorum FK, Sinan Kurumuş ile farkı 2'ye çıkardı.

MAÇ SONA ERDİ

Çorum FK, Bayburtspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren gol 57 .dakikada Gökhan Karadeniz ve 65.dakikada Sinan Kurumuş'tan geldi. Çorum FK, bu sonuçla puanını 63'e yükseltti ve bir maç eksikle Şanlıurfaspor'un ardından 2.sıradaki yerini sürdürdü. Kırmızı siyahlılar Şanlıurfa'nın bay geçtiği Çarşamba günü evinde İnegölspor'u ağırlayacak.