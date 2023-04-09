Gelecek Partisi Çorum İl Kadınları Başkanı Selma Bayrakdar, AK Parti Belediye Meclis Grubu’nun, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yaptığı istişare toplantısında hiçbir kadın üyenin olmamasını eleştirdi.

Kadınları yok sayan bir zihniyeti asla kabul etmediklerini vurgulayan Selma Bayrakdar, “Bu şehirde sadece erkekler değil, kadın ve gençler de var!” dedi.

Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının günümüzde hâlâ yeterli olmadığını ve fırsat eşitliğinin sağlanamadığını ifade eden Bayrakdar, kadınları aktif siyasete katılmaya çağırdı.

Tüm siyasi partilerin gerek Belediye Meclisi gerekse İl Genel Meclisi üyelerini belirlerken kadınlara daha fazla kontenjan ayırmaları gerektiğinin altını çizen Bayrakdar, Millet İttifakı iktidarında yapılacak ilk yerel yönetim seçimlerinde kadınlara daha fazla yer vereceklerinin sözünü verdi. (Haber Merkezi)