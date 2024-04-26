Çorum C Klasman hakemi Celal Bayraklı’ya Yeni Mersin İdman Yurdu- Beyoğlu Yeni Çarşı maçında görev.

Futbol Federasyonu Merkez HakemKurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig beyaz grupta pazar günü saat 15’de Mersin Stadyumunda oynanacak Mersin İdman Yurdu- Beyoğlu Yeni Çarşıspor maçını Karabük bölgesi hakemi Mustafa Hakan Belder yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bolu’dan Hakan erkan ve Batman’dan Metin Ekren yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise ilimizden Celal Bayraklı görev yapacak. Maçın gözlemciliğini ise Hüseyin Altıntaş yapacak.

Mersin İdman Yurdu grupta 58 puanla beşinci sırada yer alırken Beyoğlu Yeni Çarşıspor ise 46 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.