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2008-2009 sezonunda Çorumspor’da forma giyen ve futbolu bıraktıktan sonra teknik adam olarak göreve başlayan Bayram Kutlu sezon başı anlaştığı Bitlis Özgüzelderespor’dan ayrıldı.

Futbolu bıraktıktan sonra 2014 yılında teknik adam olarak Korkuteli Belediyespor’da Amatörligde görev alan ardından Bölgesel Amatör Ligde bu takımı çalıştıran Bayram Kutlu bu sezon bayında anlaştığı Bölgesel Amatör Lig takımı Bitlis Özgüzelderespor’daki görevinden yönetimsel anlaşmazlıklar nedeni ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.