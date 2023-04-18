FATİH BATTAR

Çorum’un çikolata markası Nazende ve Prenses çikolata, bu bayramda da Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markası oldu.

İşletmeciliğini Feridun Battar’ın yaptığı Nazende Çikolata, bayrama özel kaliteli çikolata ve şekerlerini Çorum halkının hizmetine sundu.

Çorum’da çikolata denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Prenses ve Nazende Çikolata, 13 yıldır Çorum halkının damak tadına hitap etmeye devam ediyor.

Bayramların olmazsa olmazının bayram şekerleri ve çikolataları olduğunu belirten Battar, Prenses ve Nazende olarak kaliteyi uygun fiyata sunduklarını ifade etti.

Dünyaca ünlü Belçika çikolatalarından Nazende markası ile spesiyal çikolata üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Feridun Battar, kaliteli, prestijli, tutkulu ve benzersiz lezzeti olan çikolatalar ile bu bayramda da Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Çikolatadan şekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeşidini uygun fiyatlarla Çorum halkının beğenisine sunduklarını dile getiren Battar, Nazende marka çikolataların yanı sıra Ülker, Elit ve Bolce gibi markaların ürünlerinin satışını yaptıklarını ifade etti.

Bayrama sayılı günler kala satışlarda yoğunluk yaşandığını aktaran Battar, her bütçeye uygun çikolata ve şekerlerinin mevcut olduğunu dile getirerek, misafirlerine en özel çikolata ve şekerlerini ikram etmek isteyen herkesi Gazi Caddesi Kulaksız Sokak numara 3/D’de hizmet veren Prenses Çikolata ve Bahçelievler Camii yanında faaliyet gösteren Nazende Çikolata Butik Kafe’ye beklediklerini sözlerine ekledi.