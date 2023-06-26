FATİH BATTAR

Her bayram öncesi yapılan uyarılara rağmen yollar kan gölüne dönerken, yetkililerden tatil için yola çıkacak vatandaşlara uyarı geldi.

Vatandaşların rahat, huzur, güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbir ve önlem alınırken, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşabilecek trafik yoğunluğu ve trafik kazalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şahin, bayram tatili nedeniyle yollarda aşırı yoğunluk oluşabildiğini, dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine eksiksiz şekilde uyması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerden hız limitini aşmadan seyahatlerini, gün içinde uygun saatlere yayarak, aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Şahin; “Uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımını yaptırmalı ve araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamalı. Sürücüler, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak ögelerden kaçınmalı, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmalı. Bayramlarda yoğunlaşan trafik kazaları hepimizi üzüyor ancak trafik kurallarına uyma konusunda sıkıntı sürüyor. Yola, trafiğin az olduğu saatlerde çıkmaya çalışın. Bu acı bilançoya rağmen trafik kurallarına uyma konusunda yeterli hassasiyet gösterilmiyor. Kazalarda yaşanan yaralanma ve ölümleri ancak trafik kurallarına uyarak durdurabiliriz. En iyi sürücü hız yapan değil, kaza yapmayandır. İyi sürücü yol verir, yol gösterir ve hatalı sollama yapmaz. Kuralları ihlal etmez." dedi