Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Tek liste halinde girilen seçimde Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun güven tazeledi.

Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Gaffar, Fatih Mehmet Kaylaoğlu, Ömer Başer, Sariye Tutkun, Mustafa Aktaş, Harun Yağlı, Okan Tutkun, Nuri Ekinci Latif Höke’den oluştu.

Kongrede açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, “Şehrimiz için ve partimiz için var gücümüzle yeni yönetim kurulumuzla birlikte partimizin sancağını dalgalandıracağız ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BBP’nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak söze başlayan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım da, “Birliğin ve kardeşliğin partisi Büyük Birlik Partimiz için çalışacak olan Merkez İlçe Yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.