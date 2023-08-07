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Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yapımı devam eden Bedesten’in tamamlanması için yeni ihaleye çıkılacak.

Edinilen bilgilere göre, yıl sonu bitirilmesi hedeflenen Bedesten’in kalan kısmının tamamlanması için önümüzdeki günlerde tamamlama ihalesi yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Çorum Belediyesi Kasım 2022’de şartları yerine getirmediği için yüklenici firmanın iş akdini sonlandırmış, Ocak 2023’te de firmanın yerine getirmediği işleri tamamlaması için yeniden ihaleye çıkmıştı.

Firma 8 ayda bedestenin dış cephesi ve kubbeleri tamamladı.

Yüzde 70'i tamamlanan bedeten inşaatın tamamlama ihalesinin ardından kalan kısmı tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.