Balkan Masa Tenisi Şampiyonasında antrenörlüğünü Çorum Belediyespor’dan Metin Bekar’ın yaptığı genç erkek milli takımı üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

5-9 Haziran tarihlerinde Bulgaristan’ın Albena şehrinde yapılan yıldız, genç masa tenisi Balkan Şampiyonasında Çorum Belediyespor masa tenisi antrenörü Metin Bekar genç erkeklerde görev yaptı.

Genç erkek masa tenisi takımı Balkan üçüncüsü olarak kürsüye çıkarken genç erkekler çiftlerde de Hakan Işık ve Ali Karaboğa da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Türk milli takımı Bulgaristan’da sekiz kupa ve ferdi müsabakalarda ise iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya kazandı.