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Çorum Belediyespor Baş Pehlivanı Bekir Eryücel Yozgat 13. Sorgun Yağlı Güreşlerinde ikinci oldu.

9 Ağustos çarşamba günü yapılan Sorgun Güreşlerinde ikisi altın kemer sahibi toplam 21 baş pehlivan mücadele etti.

Bekir Eryücel ilk turdu Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’i yenerek büyük bir sürprize imza attı. İkinci turda Emre Erkal’ı yenen Eryücel çeyrek final maçında ise Furkan D. Altın’ı yendi ve yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Özkan Yılmaz’ı yenen Eryücel finalde Özkan Yılmaz ile karşılaştı.

Finalde rakibine dokuzuncu dakikada kılçık darbesi ile açık düşen Bekir Eryücel ikinci oldu.

Sorgun güreşlerinde Orhan Okullu, Fatih Koyuncu, Mustafa Doğan Özkaya, Ünal Karaman gibi çok sayıda baş pehlivan mücadele etti.

Sorgun Güreşlerinde baş altında mücadele eden Çorum belediyespor pehlivanı Rasim Saraç ile yine aynı kulüpten Muhammed Eryücel Büyük Orta kategorilerinde finalde kaybederek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Sorgun güreşlerinde mücadele eden İl Milli Eğitimspor kulübü pehlivanlarından Tozkoparan’da Berat Kan Atabek ikinci Mehmet Efe Koca ve Ali Yağlı üçüncü, Ayak boyunda Yusuf Karakuş gümüş, deste küçük boyda Emre Öner ve Deste Orta Boy’da ise Asaf Kantar ikinci olarak kürsüye çıkan sporcular oldular.