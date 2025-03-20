Çorum Belediyesi Kapaklı bölgesinde 1 milyar lira değerinde içme suyu terfi istasyonu kuruyor.

İçme Suyu Terfi İstasyonu ile şehrin %80’lik kısmının su ihtiyacı karşılanması hedefleniyor.

Yeni kurulacak olan terfi istasyonuna su depolayacak yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki isale hattı için çalışmalar başlatılırken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları yerinde inceledi.

Kurulacak terfi istasyonu sayesinde, şebekede yaşanacak herhangi bir arızada şehrin %80’ine su verileceğini belirten Başkan Aşgın “Çorum’un geleceğine yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan su arıtma istasyonumuzdan buradaki içme suyu su terfi istasyonuna yeni hat çekiyoruz. Binlik çelik borularla yaklaşık 20 kilometrelik bir hat döşeyeceğiz. 1 milyar TL maliyetindeki bu yatırım sayesinde burası hem depo görevi görecek hem de terfi istasyonu olacak. Hali hazırda kullandığımız ana isale çelik hatlarımızda oluşabilecek bir arızada şehrin %80’lik kısmına bu hattan su verebileceğiz. Amacımız şehrimize kalıcı projeler kazandırabilmek. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projemizde beraber çalıştığımız Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür ediyorum” dedi.