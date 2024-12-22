31 Mart'ta Adıyaman Suvarlı Belediyesi'ne başkan seçilen Haydar Sert, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Sert, isitfa kararını halktan gelen talep üzerine olduğunu söyledi.

Haydar Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

''Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" (DHA)