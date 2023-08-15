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Bedesten’in ikmal ihalesi 4 Eylül’de yapılacak

Bedesten projesinin ikmal ihalesi 4 Eylül’de yapılacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin 200 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Bedesten Çarşısı ve yer altı otoparkı projesinin kaba inşaatı tamamlandı. Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bedesten projesi, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek. Ayrıca 211 araçlık yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununa çözüm sunacak.

Bedesten’in Çorum için önemli bir proje olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bedesten etrafında İnayetullah Camisini merkeze alan ve Çorumpark’la birleşen muazzam geniş bir meydan planlıyoruz.” dedi.

Büyük oranda tamamlandı

Bedesten inşaatının büyük oranda tamamlandığını belirten Başkan Aşgın, “Sadece bina kısmı değil, hemen yan tarafta küçük bir meydanımız olacak. Bu meydanın alt katında otopark olacak. Şehrin hemen merkezinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde 211 araçlık iki katlı otoparkımızı da tamamlıyoruz.” dedi.

Bedesten inşaat çalışmalarının 2021’da başladığını dile getiren Başkan Aşgın, işi alan müteahhit firmanın yükümlülüklerini yerine getirememesi edeniyle sözleşmeyi fesih ederek yeniden ihaleye çıktıklarını hatırlattı. Başkan Aşgın “2023 yılı Ocak ayında yer teslimini yaptık. Yeni firmamız bedesten inşaatının kabasını bitirecek şekilde çalışmalarını tamamladı.” dedi.

25 iş yeri, 211 araçlık otopark

Bedesten’in 75 m2’lik 25 adet işyeri ve 211 araçlık yer altı otoparkından oluşacağını belirten Başkan Aşgın, “Önünde geniş bir meydan, avlunun ortasında fıskiyelerimiz, tarihi revaklar, 75 m2 büyüklüğünde 25 tane de iş yerimiz olacak. Altta da 211 araçlık 2 katlı otoparkımız var. Bedesten Çorum Park’la beraber adeta Gazi Caddesi'yle birleşmiş güzel bir meydan olacak.” dedi.

200 gün içerisinde tamamlanacak

Bedesten projesinin tamamlama işi için yeniden ihaleye çıkacaklarını açıklayan Başkan Aşgın, Çorum’daki müteahhitlere çağrıda bulundu.

İhalenin 4 Eylül'de yapılacağını belirten Başkan Aşgın, “Ben şehrimizdeki müteahhitlerimize çağrıda bulunuyorum. İhaleye girsinler ve güzel bir şekilde burayı da tamamlayalım. 200 gün gibi bir süre öngörüyoruz. İnşallah 200 gün içerisinde de artık burası tamamlanmış olacak.” dedi.