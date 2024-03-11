Çorum Belediyesi bu yılda Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verecek.

Hava şartları nedeniyle bu yıl iftar sofrası Afra Düğün Salonu’nda kuruldu.

İftar sonrası Ramazan ayı boyunca açık olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Onbir ayın sultanı Ramazan ayının bereketini, hemşehrilerimizle birlikte paylaşmak ve şehrimize yansıtmak istiyoruz. Kurduğumuz iftar soframızda, hayırsever hemşehrilerimizin de desteğiyle her gün 1.100 kişiye yemek ikramımız olacak. Mübarek Ramazan ayının müminlerin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğinin güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyor, bütün İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. İftar soframıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl sıcak bir ortamda kurulacak iftar sofrasında çocukları da unutmadıklarını söyledi.

Başkan Aşgın, çocuklar için çeşitli hediyeler, film gösterileri gibi etkinliklerin de yer alacağını ifade etti.