Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın 7/24 açık kütüphane projesi tarihi belediye binasında hayata geçiyor.

Açılış öncesi son dokunuşların yapıldığı kütüphanede, kitaplar raflardaki yerini almaya başladı.

Çorum Belediyesinin 7/24 açık kütüphane projesinde sona yaklaşıldı.

Gazi Caddesi üzerinde bulunan tarihi belediye binasının alt katının kütüphaneye dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum için önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediye Taş Binanın alt katını 7/24 açık kütüphane haline getiriyoruz. Bu kütüphane Çorum Belediyesinin uhdesinde olacak. Projenin inşaat çalışmalarından hemen sonra tefrişat çalışmalarımızın da sonuna yaklaştık. Kitaplarımız raflarındaki yerini almaya başladı. Burası, tarihi konseptiyle, gençlerimizin hem ders çalışabileceği hem de teknolojik imkânlarından faydalanabileceği, ikramlarımızın da olduğu dört dörtlük bir mekân olacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.