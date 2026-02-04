Çorum Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısı yarın yapılacak.

Meclis salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“Belediye Başkanı’na yetki verilmesi. Boş kadro iptal ve ihdas. Kadro iptal ve ihdas.

Müdürlük ismi ve bütçe kodu değişikliği. Sermaye artırımı. Çomar mevki 151 ada 27 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği talebi. Bayat mevki 4620 ada 36, 37, 38 ve 39 nolu parseller için yaklaşık 4,8 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği talebi.

Çepni Mahallesi 4230 ada 4 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği talebi.

Gülabibey Mahallesi 4001 ada 219 nolu parsel ile 5070 ada 2 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği talebi. 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna Havalesi. Halihazır Harita işinin İller Bankası A.Ş. tarafından yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.”