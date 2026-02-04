AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz başkanlığındaki yeni Yürütme Kurulu, genel merkezin onayıyla göreve başladı.

Partiden yapılan açıklamada, yeni yönetim kurulu ile partinin Çorum'daki teşkilat yapısının daha güçlü, dinamik ve kapsayıcı hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Mustafa Alagöz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, genel merkez tarafından belirlenen %30 kadın, %30 genç ve %30 üniversite mezunu kotası titizlikle uygulanarak oluşturuldu.

Teşkilat, hem sahada aktif rol alarak vatandaşla daha yakın temas kurmayı hem de Çorum'a yönelik hizmetleri hızlandırmayı hedefliyor.

Mustafa Alagöz, yürütme kurulunun belli olduğu toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Genel Merkezimizin desteğiyle teşkilatımızı yeniledik. Tecrübe ile çalışma enerjisini ve motivasyonu dava aşkıyla buluşturduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Çorum'un kalkınması, vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek ve partinin sahadaki etkinliğini artırmak için 'Vira Bismillah' dedik. Oluşturduğumuz bu güçlü kadroyla Çorum'a ve ülkemize nice güzel hizmetler yapmayı hedefliyoruz.

Çorum’umuza, milletimize ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize omuz omuza, gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Teşkilat çalışmalarımız birlik beraberlik ve uyum içerisinde tüm hızıyla devam ediyor.”

Alagöz'un yeni yürüme kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Remzi Taha Kadiroğlu

Teşkilat Başkanı: Muharrem Eker

Seçim İşleri Başkanı: Muhammed Özkese

Tanıtım ve Medya Başkanı: Şenay Sarıtaş

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Paşaoğlu

Yerel Yönetimler Başkanı: Zerrin Yalçın

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Cafer Erkoç

Ekonomi Başkanı: Serhat Yaman

Mali ve İdari İşler Başkanı: Meftun Koldaş

İlçe Sekreteri: Neslihan Yenihan