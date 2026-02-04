Türk Kızılay Çorum İl Başkanlığı İl Koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kızılay İl Başkanı Dr. Mustafa Bilgin’in başkanlığında yapılan toplantıya, Çorum merkez ve ilçelerde görev yapan Kızılay ilçe başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yürütülmesi planlanan bağış kampanyaları, yardım organizasyonları ve saha çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Ramazan döneminde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak ayni ve nakdi yardımların daha etkin, planlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla izlenecek yol haritası değerlendirildi.

Ayrıca Türk Kızılay’ın 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetlere ilişkin hazırlanan sunum ilçe başkanları ve temsilcilerle paylaşıldı.

Sunum kapsamında, sosyal yardımlar, gönüllülük çalışmaları, afet hazırlık ve müdahale faaliyetleri ile bağış süreçlerine dair bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe başkanlarının ve temsilcilerinin görüş ve önerileri alınarak karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik istişarelerle sona erdi. (Haber Merkezi)