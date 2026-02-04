Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan ve Genel Sekreter Çelebi Ayvaz, partisinin mitingine katılmak üzere Çorum’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, buluşmada Özgür Özel’e siyaset yolculuğuna başlamasında önemli bir anısını FIFA 99 oyun CD’si hediye etti.

Ziyaret ile ilgili Çorum Eczacı Odasından yapılan açıklamada, “FIFA 99 oyun anısıyla eczacılık mesleğinden doğan bir yolculuğun yıllar içinde nasıl büyüdüğünü ve topluma hizmet eden çok yönlü bir kariyere dönüştüğünü simgelemektedir. Sayın Özel’in; Manisa Eczacı Odası’nda Yönetim Kurulu üyeliği, Genel Sekreterlik ve Oda Başkanlığı görevlerinden başlayarak Türk Eczacıları Birliği’nde Genel Saymanlık ve Genel Sekreterliğe; ardından Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği, grup başkanvekilliği ve genel başkanlığa uzanan süreci, bir eczacının kamusal alanda üstlenebileceği sorumlulukların güçlü bir örneğidir. Eczacılık mesleğinin yalnızca sağlık hizmeti sunmakla sınırlı kalmadığını, toplumsal sorumluluk, temsil gücü ve kamu yararı için çalışma bilinciyle şekillendiğini bir kez daha görmekten onur duyuyoruz. Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır. Değerli Meslektaşımız Sayın Özel’e bu uzun soluklu yolculuğunda başarılar diliyoruz” denildi.

