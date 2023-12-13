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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi, Belediye Meclis Üyeliği için aday adayı oldu.

5 yıldır İl Genel Meclisi’nde görev yapan şimdi de Belediye Meclisi’nde görev almak için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Türksal, aday adaylığı başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim etti.

İl Genel Meclisi’nde görev yaptığı süre içerisinde köylere, kırsal alana ve şehir merkezinin ihtiyaçlarına yönelik sorunları meclis gündemine taşıyan, talepleri gündeme getirerek çözüm sağlanması noktasında başarılı çalışmalar yaptığını belirten Türksal, 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin yerelde iktidar olmasına katkı sağlamak, şehir merkezinde yaşanan sorunları gündeme taşımak, şehrin temel sorunlarını çeşitli platformlarda gündeme getirmek amacıyla belediye meclis üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

Türksal, göreve seçilmesi halinde yerel yönetim organlarında Çorum’u ve CHP'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.