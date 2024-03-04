Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi servis elemanı alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı.
1 kişilik personel alımı için başvurular 6 Mart'ta sona erecek.
İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
18 Yaşını Doldurmuş Olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik Çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik
çağına gelmiş ise yapmış veya ertelenmiş olmak.
Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
Sungurluda ikamet ediyor olmak.
Başvuru Şahsen Yapılacaktır.
Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara dönüş
yapılacaktır.
Editör: Fatih Battar