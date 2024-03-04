Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi servis elemanı alımı için İŞKUR üzerinden ilana çıktı.

1 kişilik personel alımı için başvurular 6 Mart'ta sona erecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

18 Yaşını Doldurmuş Olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik Çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik

çağına gelmiş ise yapmış veya ertelenmiş olmak.

Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

Sungurluda ikamet ediyor olmak.

Başvuru Şahsen Yapılacaktır.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara dönüş

yapılacaktır.