Çorum Belediyesi sosyal tesislerde bazı ürünlere yüzde 50'ye varan zam yaptı.

Çorum'da vatandaşların 'çok hesaplı' diye en çok tercih ettiği mekanlardan biri olan Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri, artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle zam yapma kararı aldı.

BAZILARI TEPKİ GÖSTERDİ, BAZILARI NORMAL BULDU

Yaklaşık 1.5 yıldır zam yapılmayan sosyal tesislerde, yeni fiyatlar la ilgili belediyeden bir açıklama yapılmadı.

Piribaba Parkı, Kadeş Meydanı, Millet Bahçesi ve Veli Paşa Hanı olmak üzere 4 sosyal tesisi ile Çorum halkına hizmet veren Çorum Belediyesi fiyatı ve kalitesi ile takdir toplarken, seçimlerden 3 ay sonra bayram öncesi ürünlerde yüzde 50'ye varan zam yapması bazı vatandaşların tepkisine neden olurken, bazı vatandaşlar da yeni zamlı fiyatları normal buldu.

Bir bardak çayın fiyatı sosyal tesislerde 10 lira olurken, kahvaltı tabağı fiyatı 90 liradan 145 yükseldi.

Yiyecek ve içeceklere yapılan zam oranının yaklaşık yüzde 40-50 oranında olduğu gözlendi.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Tesislerde yiyecek ve içeceklerin fiyatları şu şekilde oldu;

Kahvaltı Tabağı 95 liradan 145 lira, menemen 59 liradan 90 lira, bazlama tost karışık 67 liradan 95 lira, bazlama tost kaşarlı 58 liradan 95 lira, bazlama tost sucuklu 60 liradan 95 lira, bazlama tost kavurmalı 95 liradan 150 liraya, patatesli gözleme 40 liradan 60 liraya, kaşarlı gözleme 58 liradan 80 liraya, kıymalı gözleme 64 liradan 80 liraya, kıymalı kaşarlı gözleme 75 liradan 95 liraya, penne arablata 64 liradan 95 liraya, pesto soslu makarna 73 liradan 130 liraya, domates soslu makarna 59 liradan 85 lira, tatlıların 60 TL olanların tamamı 85 lira , leblebi helvası 32 liradan 50 lira, waffle 75 liradan 110 lira oldu.