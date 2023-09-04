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TEKNOFEST, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç mühendisler, bilim tutkunları ve teknoloji geliştiricilerini bir araya getirerek, onlara kendi projelerini sergileme ve deneyimlerini paylaşma fırsatı sunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda en çok elektronik atık getiren 3 kişiyi TOGG ile TEKNOFEST’e götüreceğini duyurmuştu. En çok elektronik atık getiren 3 genç Aşgın’ın kullandığı TOGG ile TEKNOFEST’e yolculuk yaptı.

Aşgın, TEKNOFEST'in genç kuşağa kattığı bu büyük fırsatı değerlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Gençlerin teknoloji ve bilim alanındaki potansiyelini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Aşgın, “TEKNOFEST boyunca, Çorum Belediyesi olarak, gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, yeni teknolojileri keşfetmelerine ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmelerine yardımcı olmak için tüm imkânlarını seferber ettik. TEKNOFEST’in ilk gününden itibaren toplam 500 gencimizi Ankara’ya götürerek TEKNOFEST’i gezmelerini sağladık. Etkinliğe katılan gençler, robotik yarışmalardan insansız hava araçlarına, yapay zekâ uygulamalarından uzay teknolojilerine kadar birçok farklı alanda bilgi sahibi oldular” dedi.