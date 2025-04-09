Çorum Belediyesi, havaların aniden soğumasıyla birlikte vatandaşların içini ısıtan sıcak çorba ikramını sürdürdü. Mobil İkram Aracı, Çarşamba Pazarı girişinde vatandaşlara sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Gönüllere dokunan hizmetlerimize durmaksızın devam ediyoruz.” dedi. Candan, “Mobil ikram aracımız marifetiyle mevsimsel şartlara göre ikramlarımızı sürdürüyoruz. Aniden soğuyan bu havalarda sıcak çorbamızla hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz.” diye konuştu.

Mobil ikram aracından sıcak çorbalarını alan vatandaşlar havaların soğuduğu bu günlerde böyle bir hizmet sunduğu için Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.