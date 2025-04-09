Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, 2025 yılı Proje Okulları Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarını değerlendirdi.

Yazılı açıklama yapan Selim Aydın, başarısı yüksek çocuklarının öğrenim gördüğü proje okullarına hiçbir kriter olmadan, kimin nasıl atandığı belli olmayan atamaların yapıldığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuralsız kaidesiz atamalar bizi yanıltmadı. Proje okullarının proje oldukları bir kez daha tescillenmiş oldu. Sınavla öğrenci alan memleketin akademik başarısı en yüksek çocuklarının öğrenim gördüğü proje okullarına hiçbir kriter olmadan, kimin nasıl atandığı belli olmayan atamaların yapıldığı bir dönemdeyiz.

Kim neye göre atandı bilinmiyor. Dönem sonuna kadar proje okullarında görev yapacak öğretmenimizin motivasyonunu kim sağlayacak, umurlarında değil. Sınava girecek öğrencilerimizin böyle bir dönemde böyle bir öğretmen psikolojisi ile yaşayacağı mağduriyeti düşünen kimse yok.

Sınavla öğrenci aldığımız nitelikli bir çok okulumuzu siyasal/sendikal/ideolojik tahakküm ve egolara mahkum etmiş olmamızın vebalinden nasıl ürkmüyoruz?

Sendika, vakıf, cemiyet, dernek görünümlü dışarıdan yapıların inisiyatifine göz yummaya devam ettiğimiz sürece, ülkemizin geleceği olan ve akademik başarısı en yüksek çocuklarımızın okuduğu bu güzide okullarımıza yazık etmeye devam ederiz.

“Kafama göre yönetici ve öğretmen atarım!” projesinin mimarları iyi bilsin ki Allah var, gam yok.”