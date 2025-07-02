Çorum Belediyesi kurumsal web sitesinden su tasarrufu çağrısı yapmaya başladı.

'Her damla önemli! suyu boşa harcama! Su hayattır, israf etmeyelim' diyerek uyarıda bulunan Çorum Belediyesi, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki doluluk oranları ile Nisan ve Mayıs ayında günlük su tüketim miktarlarını paylaştı.

Belediye'nin aktardığı bilgilere göre; Yeni Hayat Barajı'nda güncel doluluk oranı yüzde 19.28, Hatap Barajı'nda yüzde 11.34, yeni su alınmaya başlanan Çomar Barajı'nda yüzde 71.24, stratejik öneme sahip su kaynağımız olan Koçhisar Barajı'nda ise yüzde 4.37 olarak görülüyor.

Nisan ayında Çorum'un günlük 54 bin m3, Mayıs ayında 59 bin m3 su tükettiği, bir aylık artışın ise yüzde 9.25 olarak gerçekleştiği belirtilerek, yaz aylarına girilmesi nedeniyle su tüketiminin katlanarak arttığına dikkat çekiliyor.