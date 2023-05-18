FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, ‘Yaşayan Şehir Müzesi’ projesini hayata geçiriyor. Projenin ihalesi haziran ayında yapılacak.

Bir süre önce restorasyonu tamamlanan ve bazı bölümleri hizmet vermeye başlayan Veli Paşa Hanı’nda yeni bir proje daha hayata geçiriliyor.

Veli Paşa Hanı, bundan sonra şehrin kültürel değerlerinin tanıtıldığı önemli bir merkez olacak. Çorum Belediyesi bu amaçla Handa ‘Yaşayan Şehir Müzesi’ projesini hayata geçirmek üzere çalışmalara başladı.

Müzenin ihalesi 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 14.00’da yapılacak.

Projenin, ihale şartnamesine göre yer tesliminden itibaren yüz günde tamamlanması gerekiyor.