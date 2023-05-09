FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi toplantısında 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı görüşülerek oylandı.

Mayıs ayı Belediye Meclisi toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2022 Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı dün yapılan meclis toplantısında görüşülerek tek tek oylandı.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 1 milyar 014 milyon liralık giderleri olduğunu belirterek, “Bu gider kalemleri ise; 246 milyon lirası genel kamu hizmetleri, 41 milyon lirası kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 29 milyon lirası ekonomik işler ve hizmetleri, 66 milyon lirası çevre koruma hizmetleri, 468 milyon lirası iskan ve toplum refahı hizmetleri, 10 milyon lirası sağlık hizmetleri ve dinlenme, 132 milyon lirası kültür ve din hizmetleri, 20 milyon lirası ise sosyal yardımlar şeklinde gerçekleşti” dedi.

Yine 2022 yılında 955 milyon 505 bin 214 lira gelirleri olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bunlar ise; 82 milyon lirası vergi gelirleri, 135 milyon lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 22 milyon 399 bin lirası alınan bağış ve yardımlar, 593 milyon lirası diğer gelirler, 121 milyon lirası ise sermaye gelirleri şeklinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün gündem maddesi ile ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından bütçe kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.



