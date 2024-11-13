Çorum Belediyesi’nin 2025 yılı bütçesi dün yapılan Belediye Meclisi Toplantısında görüşülerek kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2025 yılı bütçesi hakkında bilgiler verdi.

Çorum Belediyesinin 2025 yılı gelir bütçesinin 5 milyar 117 milyon lira olduğunu kaydeden Lemzi Çöplü, gider bütçesinin ise 5 milyar 617 milyon lira olduğunu söyledi.

Lemzi Çöplü, bütçenin müdürlüklere dağılımı ile ilgili ise şunları belirtti:

“Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 767 milyon TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü 650 milyon TL, Etüd Proje Müdürlüğü 607 milyon 648 bin TL, Fen İşleri Müdürlüğü 563 milyon 700 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 486 milyon 807 bin TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü 409 milyon 650 TL, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 382 milyon 733 TL, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 229 milyon 761 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 177 milyon 588 bin TL, Zabıta Müdürlüğü 163 milyon 771 bin TL, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 147 milyon 089 bin TL, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 139 milyon 868 bin TL, İtfaiye Müdürlüğü 97 milyon 511 bin TL, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 94 milyon 072 bin TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 91 milyon 373 bin TL, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 87 milyon 201 bin TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 72 milyon 497 bin TL, Özel Kalem Müdürlüğü 59 milyon TL, Veteriner İşleri Müdürlüğü 55 milyon 750 bin TL, Yapı Kontrol Müdürlüğü 55 milyon 685 bin TL, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü 54 milyon 785 bin TL, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 41 milyon 450 bin TL,

Bilgi İşlem Müdürlüğü 39 milyon 326 bin TL, Mezarlıklar Müdürlüğü 30 milyon 314 bin TL, Hal Müdürlüğü 23 milyon 759 bin TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 21 milyon 593 bin TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19 milyon 750 bin TL, Hukuk İşleri Müdürlüğü 13 milyon 691 TL, Yazı İşleri Müdürlüğü 12 milyon 016 bin TL, Strateji Geliştirme Müdürlüğü 9 milyon 460 bin TL, Afet İşleri Müdürlüğü 6 milyon 500 bin TL, Muhtarlık Müdürlüğü 4 milyon 234 bin TL, Teftiş Kurulu Müdürlüğü 1 milyon 418 bin TL.”

2025 yılı bütçe ve performans raporu üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından müdürlüklerin bütçeleri tek tek oylanarak kabul edildi.