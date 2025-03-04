Çorum Belediyesi'ne bağlı faaliyet gösteren BELTUR Sosyal Tesisleri personeli, yangın konusunda bilinçlendirme amacıyla özel bir eğitimden geçti. Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda düzenlenen eğitim, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

BELTUR çalışanlarının yanı sıra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelinin de katılım gösterdiği eğitimin ilk bölümünde; yangın çıkma ihtimaline karşı iş yerinde alınabilecek temel güvenlik önlemleri ayrıntılı olarak ele alındı. İtfaiye Müdürlüğü’nde Eğitim Sorumlusu olarak görev yapan Ömer Darıcı, olası yangın durumlarında uygulanması gereken doğru davranış biçimleri, panik durumunun yönetimi ve acil müdahale yöntemleri konusunda önemli bilgiler paylaştı.