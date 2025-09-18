İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı II. Ulusal Eylem Planı kapsamında Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği adına sunulan ve kabul edilen Ben de Varım projesinin faaliyetleri başladı.

Dernek Başkanı Fatma Avuncu; "Ben de Varım Projesinin Rehabilitasyon Gezisi faaliyeti kapsamında, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a gidilerek, otizmli bireylerin ve ailelerinin güzel anlar geçirmesi ve yeni yerler keşfetmesi sağlanırken, aynı zamanda çocuklarımızın sosyal hayata katılımının güçlendirmesine katkı sağladık" dedi.

Avuncu; "projenin hayata geçmesinde ve bu anlamlı faaliyetlerin gerçekleşmesinde katkı saglayan proje ortağı kurumlara; Çorum Belediyesi., İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Farkındalık ve Özdeğişim Derneğine ve projenin yazımını ve koordinatörlüğünü üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

"Amacımız otizmli çocukların toplumsal hayatta daha görünür, daha güçlü ve daha mutlu bireyler olarak yer almalarını desteklemektir." diye ifade eden Avuncu; Bir yıl sürecek projede; eğitim, danışmanlık, rehabilitasyon gezisi ve farkındalık faaliyetleri gibi bir dizi faaliyet yapılarak ailelerin desteklenmesi sağlanırken halkın da farkındalık kazanması sağlanacaktır. Bu şekilde ailelerimizin de moral yüksekliği ve dayanışma imkanını sürdüreceğiz diye ifade etti.