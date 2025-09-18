Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum İl Koordinatörlüğü tarafından IPARD Programı Teknik Destek Projesi kapsamında Çorum 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen IPARD Programının (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) tanıtımı amacıyla "Tanıtım Materyalleri Dağıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Aytekin Ağırcan, öğretmenler ve İl Koordinatörlüğü personelinin katılımıyla düzenlenen programla öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan yaptığı açıklamada, “TKDK Çorum İl Koordinatörlüğümüz ilk hibe desteği verdiği 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte yatırım tutarı 2,6 milyar lirayı aşan 1263 projeye; 1,3 milyar lira hibe ödemiş, 2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlamıştır. Bugüne kadar IPARD programı aracılığıyla sağlanan desteklerle hayat bulan bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime yıllar geçse de katkı sağlamaya devam edecek. Kırsalda hayat bulan yatırımlara sağladığı destekle insanımıza dokunan TKDK, bugün de öğrencilerimizin eğitim hayatlarına yaptığı bu dokunuşla onların da hatıralarında bir yer edinmiş olacak” dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren TKDK Çorum İl Koordinatörü Yalvaçer ise şunları söyledi:

“TKDK olarak IPARD Programı kapsamında hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarına yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda destek veriyoruz. Aynı zamanda yatırımlardaki harcamaları KDV ve diğer vergilerden muaf tutarak yatırımcılara ayrıca bir destek daha sağlıyoruz. Bugün, IPARD Programının Tanıtımı için Tanıtım Materyalleri Dağıtımı Teknik Destek Projesi kapsamında, IPARD III Programının tanıtım ve bilgilendirilmesi amacıyla tanıtım materyali olarak okul çantası, defter, 12’li boya kalemi ve IPARD Programı tanıtım broşürü dağıtımı yapacağız.”

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, “TKDK’nın yatırımları desteklemesinin yanı sıra böylesi bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmesini çok önemli buluyor, bu projeye katkı sağlamaktan da memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Etkinlik çanta ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.