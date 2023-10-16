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Silmkent TOKİ konutları anahtar teslim töreninde konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a sert sözlerle yüklenen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ı eleştirdi.

‘Benim belediye başkanıma kimse öyle elini kolunu sallayarak konuşamazsın” diyen Ahlatcı;

“Burası siyaset yer değil. Biz burada sevinçli bir tören için beraberiz. Biz söz verdiğimiz anahtar teslimine başlıyor muyuz? Kim yaptı bunu AK Parti yaptı, Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’a çakılı bir çivisi bile yoktur. Bırakın Çorum’u Türkiye’de bile çakılı bir eserleri yok. Burası CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı sahte sahra hastanesi gibi değil. Biz Çorumluyuz. Biz böyle agresif siyaset yapamayız. Çorum’un doğusuyla, batısıyla, Milönü ile, Karşıyaka ile, Ulukavak ile biz bütünüz. Bizi birbirimizden ayrıştırıcı hareket ve şova dönük siyaseti de kınıyorum. Benim belediye başkanıma kimse öyle elini kolunu sallayarak konuşamaz. Burada bu yolların yapımında onun ne kadar emek verdiğini ben biliyorum. Şimdi önümüzde hafta mecliste iki tezkereyi oylayacağız. Sayın Tahtasız gücün yetiyorsa burda şov yapmayacaksın. Mecliste tezkereye evet diyeceksin. Var mısın evet demeye. Sen ancak tiyatro oynarsın. Bu millet size gereken cevabı sandıkta verir. Verdi mi? Yine verecek.” ifadelerini kullandı