Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Geredespor karşısında beklemedikleri bir futbol oynadıklarını ve sonucunda da sahadan puansız ayrıldıklarını belirterek ‘Özellikle maçın ikinci yarısında oynadığımız futbol bize yakışmadı’ dedi.

Eğer, ligde son maçlarında grubun namağlup lideri Ereğlispor deplasmanında ortaya koydukları futbol ve mücadele ile iyi bir görüntü verdiklerini bu maçın verdiği moralle hafta boyu Geredespor maçına mutlak galibiyet için hazırlandıklarını belirterek ‘Maçın ilk yarısında istediklerimizi yapmaya çalıştık.

Bu yarıda net diyebileceğimiz pozisyonlara girdik ancak bu ataklarımızda kaleciyi geçemedik. Oyunun kontrolünü ele aldığımız dakikalarda geçiş oyunlarında ki top kayıplarından birinde rakibe duran top şansı verdik ilk yarının uzatma drkikalarında yediğimiz golle soyunma odasına mağlup girdik.

İkinci yarıya çok daha baskılı ve istekli başlamak istedik ancak bir türlü topun kendimizde kalmasını sağlayamadık. Kapanan rakibimiz önünde pozisyon bulamadık ve kısacası maçın ikinci yarısında oynadığımız futbol bize yakışmadı. Geredespor’u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizde bu maçtan gereken dersleri alarak ilk yarının son maçında Çarşambaspor deplasmanında bu kaybımızı telafi etmek ve devre arasına moralli girmek istiyoruz’ dedi.