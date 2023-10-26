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Çorum C Klasman Hakemi Celal Bayraklı Bergama-Sultanbeyli maçını yönetecek. Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 3. lig 4. grupta cumartesi günü saat 14’de Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak Bergama Sportif Faaliyetler AŞ ile Sultanbeyli Belediyespor takımları arasındaki maçı ilimiz hakemi Celal Bayraklı yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Kayseri’den Ali Etlikci ve Nevşehir7den Turan Çelik. Maçın dördüncü hakemi ise Ankara’dan Ali Artun Özdemir. Maçta gözlemci olarak ise İlker Güneş görev yapacak.

Grupta Bergama Belediyespor 7 maçta 7 puanla onuncu sırada yer alırken Sultanbeyli Belediyespor ise altı maçta 6 puanla 12. sırada bulunuyor.