Ahlatcı Çorum FK’da yeni yönetim hızlı başladı. Yönetim Kurulu üyeleri dün Amasya ve Samsun’da yaptıkları ziyaretlerde beş firma ile LED reklamı konusunda anlaşma sağladı.

As Başkan İsmail Kabakçı, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Özkul ve Mustafa Bektaş, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz dün Amasya ve Samsun’da yaptıkları ziyaretler sonunda Kozlu AŞ, Ulusoy AŞ, Sh lojistik, Hd Gümrük Müşavirliği ve Samsun Port firmaları ile Led ekranı reklam sözleşmesi imzaladılar.

Anlaşmalar sonunda firma yetkililerine isimleri yazılı Çorum fK formaları hediye edildi.

Çorum FK Basın Söscüsü Tuğrul Topuz, yeni yönetimin kulübe gelir getirecek projeler üzerinde yoğun bir çalışma başlattığını ve Samsun ile Amasya’da yapılan ziyaretler sonunda beş firma ile anlaşma yapıldığını söyledi.

Topuz şu ana kadar geçen yıldan devam eden firmalar ile birlikte dokuz tanesi Çorum’dan 16 tanesi il dışından 25 firma ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Topuz Led ekranların 45 firmanın reklamına uygun olduğunu kalan 20 firma içinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yönetim olarak kulübe kimseden bağış istemediklerini verecekleri hizmetin karşılığında sözleşme karşılığı kaynak aradıklarını belirterek Çorumlu firmalardan da bu anlamda reklam ve tanıtım aracı olarak Çorum FK’yı kullanmalarını önerdi.